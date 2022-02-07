Канадцам пригрозили арестом за помощь протестующим дальнобойщикам

В Канаде возобновились протесты за отмену ограничительных мер, введенных в целях борьбы с коронавирусом. Дальнобойщики перекрыли центр Оттавы и устроили вечеринку. Мэрия оказалась бессильна перед демонстрантами, которых поддерживают местные жители.

Выйти на акцию протеста людей вынудили новые правила, которые предполагают 14-дневный карантин для невакцинированных после поездки в США. Неделю назад грузовики припарковались в центре столицы и перекрыли главные улицы. В минувшие выходные началась очередная волна протеста. На улицы Оттавы вышли 5 тысяч человек, к грузовикам добавились около 1 тысячи автомобильных прицепов.

Демонстранты шумят, сигналят и не глушат двигатели, чтобы греться. Кроме того, они жарят барбекю, устанавливают сауны, надувные замки и запускают фейерверки в ночное время. Происходящее больше напоминает карнавал, чем акцию протеста.

В свою очередь власти были вынуждены признать, что не могут справиться с ситуацией. Мэр Оттавы Джим Уотсон ввел режим чрезвычайного положения. Полиция пригрозила арестом местным жителям, которые передают дальнобойщикам еду, напитки и топливо. Чтобы выдворить недовольных из центра города, полицейские проводят вооруженные рейды и изымают запасы бензина.

twitter.com/OttawaPolice

Оттава, Зоя Осколкова

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