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Четверг, 10 февраля 2022, 11:06 мск

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В Новой Зеландии задержали больше сотни антиваксеров

В столице Новой Зеландии задержали 120 участников акции против обязательной вакцинации и ковид-ограничений. Демонстранты третий день стоят лагерем у здания парламента. Об этом сообщает The New Zealand Herald.

Территория рядом с парламентом закрыта для входа, но там находятся сотни людей, которые требуют отмены ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусной инфекцией. Пока обошлось без жестких столкновений протестующих с правоохранителями. Однако участники акции мешают работе местных магазинов и просто прохожим.

В очередной раз, когда полиция попыталась оттеснить демонстрантов, два стража порядка получили легкие травмы: одному из них брызнули в лицо неизвестным веществом, у второго – царапины.

Задержанных не арестовали, но их обвинили в нарушении границ чужих владений, им придется явиться в суд, который может запретить проход к парламенту. Тогда полицейские будут вправе еще раз задержать нарушителей и пприменить к ним более суровое наказание.

Сами протестующие называют свою акцию «Марш 2022» (Convoy 2022)" и сравнивают с протестом канадских дальнобойщиков. Власти усиливают группировку силовиков, в дополнение к 900 полицейским в Веллингтон стянуты еще 150 сотрудников правоохранительных органов.

Веллингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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