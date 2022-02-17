В Индии 13 женщин и девочек провалились в колодец и погибли

Трагедия в Индии – в четверг, 16 февраля полиция сообщила, что тринадцать женщин и девочек погибли в северной части страны, упав на дно колодца после того, как металлическая пластина, закрывающая его, прогнулась под их весом. «Тринадцать женщин погибли в результате инцидента, который произошел в ночь со среды на четверг», – рассказал Ахил Кумар, заместитель начальника полиции Кушинагара, района штата Уттар-Прадеш, где произошла трагедия.

Во время церемонии бракосочетания в деревне женщин и молодых девушек посадили на металлическую плиту, закрывающую колодец. Плита не выдержала и все сидевшие на ней провались под землю. «Пострадавшие упали и были раздавлены обломками», – уточнили в полиции.

Премьер-министр Нарендра Моди отреагировал на сообщение об этом «душераздирающем» происшествии в Twitter. «Местная администрация привлекается для оказания любой возможной помощи», – заверил он. Индийские свадьбы часто представляют собой грандиозные мероприятия, празднества собирают большое количество гостей и длятся несколько дней. В 2017 году 24 гостя на свадьбе погибли в результате обрушения стены во время сильного шторма в западном штате Раджастхан.

Нью-Дели, Елена Васильева

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