В Индии 11 человек погибли при пожаре на складе пластиковых отходов

В индийском городе Хайдарабад произошел пожар на складе вторсырья. По последним данным, погибли 11 рабочих. Об этом сообщает телеканал NDTV.
В момент возгорания в двухэтажном здании находилось 12 человек. Одному рабочему удалось спастись, остальные не смогли выбраться, их обгоревшие тела позже обнаружили пожарные.
Отмечается, что погибшие прибыли в Хайдарабад из штата Бихар на заработки.
По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, проводится расследование.
Нью-Дели, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube