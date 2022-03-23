В Индии 11 человек погибли при пожаре на складе пластиковых отходов

В индийском городе Хайдарабад произошел пожар на складе вторсырья. По последним данным, погибли 11 рабочих. Об этом сообщает телеканал NDTV.

В момент возгорания в двухэтажном здании находилось 12 человек. Одному рабочему удалось спастись, остальные не смогли выбраться, их обгоревшие тела позже обнаружили пожарные.

Отмечается, что погибшие прибыли в Хайдарабад из штата Бихар на заработки.

По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, проводится расследование.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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