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Среда, 23 марта 2022, 08:55 мск

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В Индии 11 человек погибли при пожаре на складе пластиковых отходов

В индийском городе Хайдарабад произошел пожар на складе вторсырья. По последним данным, погибли 11 рабочих. Об этом сообщает телеканал NDTV.

В момент возгорания в двухэтажном здании находилось 12 человек. Одному рабочему удалось спастись, остальные не смогли выбраться, их обгоревшие тела позже обнаружили пожарные.

Отмечается, что погибшие прибыли в Хайдарабад из штата Бихар на заработки.

По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, проводится расследование.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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