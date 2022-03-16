В аварии с трактором в Индии погибли пять человек

В Индии произошло ДТП с участием трактора и грузовика. В результате погибли пять человек, 17 получили различные травмы. Об этом сообщает NDTV.
Инцидент произошел в округе Гариабанд индийского штата Чхаттисгарх поздно вечером. Трактор тянул тележку с пассажирами, когда столкнулся с грузовиком.
В результате аварии пять человек погибли, сообщили местные власти. Кроме того, пострадали 17 человек, 14 из них получили серьезные травмы.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится расследование.
Нью-Дели, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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