В Индии 200 человек пострадали при обрушении трибун во время матча по футболу

В индийском штате Керала произошло ЧП во время матча по футболу между местными командами. Обрушилась трибуна стадиона, на котором находились тысячи зрителей. Об этом сообщает The Indian Express.

Обрушение произошло перед началом игры. Охваченные паникой люди побежали в разные стороны, а затем упала еще и осветительная мачта на тех, кто не успел спастись бегством.

По последним данным, различные ранения получили около 200 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что трибуна была временно возведена, чтобы стадион вместил как можно больше зрителей. По всей видимости, конструкции не выдержали веса зрителей и сложились.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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