Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП с микроавтобусом под Новосибирском

Три человека погибли, еще два пострадали при столкновении двух иномарок в Татарском районе Новосибирской области. Среди погибших был семилетний мальчик, сообщили в областном УМВД.

Авария случилась около 16 часов 17 февраля на автодороге К-20 «Татарск – Усть-Тарка». Микроавтобус Nissan Vanette выехал на встречную полосу и врезался в Renault Logan, за рулем которого была женщина 1987 года рождения. Автоледи погибла на месте, водитель микроавтобуса получил травмы.

Медики доставили в больницу четырех пострадавших, но спустя несколько часов семилетний мальчик и мужчина 69 лет, ехавшие в Renault Logan, умерли. Третий пассажир иномарки и водитель микроавтобуса находятся под наблюдением врачей.

Напомним, ребенок и два взрослых погибли при столкновении легковой машины Chery и грузовика Mercedes в Самарской области. Фура и легковушка оказались в кювете, полном снега.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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