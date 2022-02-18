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Пятница, 18 февраля 2022, 12:19 мск

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Ушел из жизни актер Геннадий Юхтин

На 90-м году жизни скончался Народный артист России Геннадий Юхтин. У актера диагностировали коронавирус и пневмонию.

Юхтин дважды попадал в больницу за последний месяц. Как сообщали источники в его окружении, с 11 февраля состояние артиста оценивалось как тяжелое, он не мог разговаривать. Сегодня смерть артиста подтвердили в Гильдии актеров.

Геннадий Юхтин – актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР и народный артист России. Он известен зрителю по ролям в кинофильмах «Акваланги на дне», «Дело Румянцева», «Чужая родня», «Весна на Заречной улице», «Неуловимые мстители», «Братья Карамазовы» и других.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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