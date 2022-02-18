Оренбуржец поколотил школьников за нерадостное приветствие

Житель Саракташа Оренбургской области напал на мальчиков девяти и десяти лет, мимо которых проезжал на велосипеде. Мужчине показалось, что школьники неправильно с ним поздоровались.

По версии следствия, 47-летний подозреваемый ехал на велосипеде, когда повстречал двух мальчиков. Ему показалось, что школьники поздоровались с издевкой, поэтому он ударил обоих по ногам.

«Возбуждены два уголовных дела по ст. 116 УК РФ в отношении жителя Саракташа. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией за побои, – лишение свободы на два года», – пояснили в УМВД по региону.

Напомним, суд в Тобольске оштрафовал фельдшера, побившего школьника за отказ ставить прививку. У мальчика был медотвод, но по ее наущению ученики схватили ребенка и почти затолкали в процедурный кабинет. Мальчик сумело вырваться.

Оренбург, Наталья Рязанова

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