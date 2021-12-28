В Тобольске фельдшер избила школьника, который не хотел ставить прививку (ФОТО)

В Тобольске фельдшер Елена Мальцева пыталась насильно поставить прививку школьнику, у которого был медотвод.

Мать мальчика написала отказ от прививки «скинтест» (туберкулино-диагностика), однако медработника это не интересовало. По ее учеников схватили ребенка и почти затолкали в процедурный кабинет. Однако школьнику удалось вырваться и он выбежал на улицу без верхней одежды.

«Ребенок прибежал домой раздетый, плакал, пояснил, что говорил медработнику о том, что ему нельзя ставить прививку, что мама написала отказ. Однако Елена Владимировна ходила за ним, тащила в медкабинет, затем позвала двух ребят, которые схватили мальчика и стали толкать в сторону кабинета фельдшера. Сама Мальцева тоже применяла силу, заталкивая ученика в кабинет», – рассказали родители мальчика в суде. По их словам, ребенок «испытал физическую боль, моральные страдания».

Мама подростка обратилась в полицию, был составлен протокол об административном правонарушении. «В материалах дела есть и заключение судебно-медицинской экспертизы, о том, что мальчика обнаружены телесные повреждения: кровоподтеки на лбу, левой голени, на спине, которые вред здоровью не причинили», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Суд признал Елену Мальцеву виновной в нанесении побоев или совершении иных насильственных действий, причинивших физическую боль, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния (ст.6.1.1 КоАП РФ).

Фельдшер вины не признала и не извинилась. Суд назначил ей штраф в размере 5 тыс. рублей.

Фото – vk.com/url_mash

Тобольск, Ольга Федорова

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