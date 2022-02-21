ФСБ: украинский снаряд разрушил погранобъект в Ростовской области (ВИДЕО)

Снаряд, выпущенный с территории Украины, полностью разрушил место несения службы пограничных нарядов в Ростовской области рядом с государственной границей. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Инцидент произошел сегодня в 9:50. Снаряд неустановленного образца попал в объект погранслужбы, расположенный в 150 метрах от российско-украинской границы. Речь идет о наблюдательном пункте пограничников на линии госграницы, уточняют телеграм-каналы.

Пострадавших нет, сейчас на месте работают саперы, отметили в спецслужбе.

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Москва, Наталья Петрова

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