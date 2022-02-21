Школьник подстрелил друга, выполняя домашнее задание

В Московской области подросток получил ранение из пневматического ружья. В него случайно выстрелил друг.

Инцидент произошел в Салтыковском лесопарке в Балашихе, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По данным телеканала, подростки снимали видео для урока обществознания.

В какой-то момент 15-летний мальчик выстрелил в 16-летнего приятеля из пневматического ружья и попал ему в лицо. Юношу госпитализировали, его состояние оценивается как стабильное.

Правоохранительные органы проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Москва, Зоя Осколкова

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