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Понедельник, 21 февраля 2022, 15:55 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Школьник подстрелил друга, выполняя домашнее задание

В Московской области подросток получил ранение из пневматического ружья. В него случайно выстрелил друг.

Инцидент произошел в Салтыковском лесопарке в Балашихе, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По данным телеканала, подростки снимали видео для урока обществознания.

В какой-то момент 15-летний мальчик выстрелил в 16-летнего приятеля из пневматического ружья и попал ему в лицо. Юношу госпитализировали, его состояние оценивается как стабильное.

Правоохранительные органы проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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