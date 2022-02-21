«Минированием» школ в Иваново занимались 13-летние подростки

Правоохранительные органы установили причастность 13-летних подростков к серии ложных сообщений о террористической угрозе в Иваново. С детьми и их родителями работают полицейские.

Сообщения о «минировании» школ поступали в администрацию города в январе-феврале этого года. Проверка показала, что все они оказались ложными. По фактам лжеминирований возбудили три уголовных дела.

«Сотрудниками центра противодействия экстремизму и других служб полиции было установлено, что данные сообщения отправляли 13-летние жители Иванова», – сообщается на сайте МВД Медиа.

Следственные органы полиции работают с несовершеннолетними и их родителями. Выясняются обстоятельства и мотивы поступков школьников.

Иваново, Зоя Осколкова

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