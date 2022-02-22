Обливший сына кипятком уфимец попал под уголовку

Полиция возбудила уголовное дело о жестком обращении с детьми в отношении жителя Уфы. Подовом слали материалы прокурорской проверки о применении недопустимых методов воспитания детей.

Прокуратура проверила несколько инцидентов в семье безработного местного жителя. Установлено, что в январе мужчина плеснул кипятком из чайника на ногу девятилетнего сына, у которого образовался ожог. 14-летней дочери от уфимца достались побои, а жене – нож в ногу после угрозы убийством.

«Мужчина злоупотреблял спиртными напитками и ненадлежащим образом исполнял свои родительские обязанности. Возбуждены уголовные дела по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних), ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством)», – рассказали в прокуратуре Башкирии.

Сотрудники ведомства также внесли представление в адрес директора школы, в которой обучаются дети из данной семьи.

Как сообщал «Новый День», жительница Челябинска получила два года в колонии общего режима за то, что не помешала сожителю обливать двухлетнего сына кипятком. Вместо вызова скорой мать ребенка продолжила распивать спиртные напитки, пока малыш не умер.

Уфа, Наталья Рязанова

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