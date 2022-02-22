Сочинец попался на съемках интимных роликов со школьницей

Следственный комитет возбудил дело о развращении несовершеннолетней жительницы Сочи. Фигурантом стал 19-летний местный житель, с помощью смартфона снимавший свои забавы со школьницей.

Следователи нашли в телефоне подозреваемого видеоролик интимного содержания с участием 15-летней девочки. По версии следствия, вечером 4 января фигурант пригласил школьницу в гости к себе домой в поселок Лазаревское города Сочи. Там он совершил развратные действия и все записал на видеокамеру смартфона.

«Возбуждено уголовно дело о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней (ч.1 ст.135 УК РФ). Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств преступления», – рассказали в управлении СКР по Краснодарскому краю.

Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее 23-летняя жительница ХМАО-Югры попала под уголовку за нарушение неприкосновенности частной жизни. Она тайно снимала на видео соседей по своему многоквартирному дому в обнаженном виде и через мессенджер рассылала знакомым.

Сочи, Наталья Рязанова

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