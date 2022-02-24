В Приамурье экс-глава антикоррупционного управления УМВД арестован по делу о взятке

Суд взял под стражу бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области. Его подозревают в вымогательстве и получении особо крупной взятки.

Управление Следственного комитета РФ по региону возбудило уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в крупном размере, совершенное с вымогательством) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

«Подследственный уволен из органов внутренних дел с 17 января 2022 года. По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – пояснили в ведомстве.

Следователи считают, что раскрытые ими эпизоды взяточничества не единственные. Следствие продолжается, сотрудники СКР дадут оценку действиям подозреваемого во время служебной деятельности.

Напомним, в сентябре 2021 года руководитель и ряд сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции приамурского УМВД РФ попались на взятках и грабеже подпольного казино.

Благовещенск, Наталья Рязанова

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