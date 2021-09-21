Подробности задержаний в Благовещенске: борцы с коррупцией ограбили подпольное казино

Руководитель и ряд сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Амурской области попались на взятке и грабеже. Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по трем статьям, включая превышение полномочий, рассказали в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в начале июня подозреваемые сговорились и получили взятку от организаторов подпольного казино за то, чтобы не мешать заведению работать. Но полученной суммы им показалось мало, и борцы с коррупцией прихватили из казино алкоголя и продуктов на 12 тыс. рублей.

Дело возбудили после прокурорской проверки. Утром 21 сентября в помещении регионального УМВД прошли задержания. Следователи подозревают, что нашли не всех участников преступной группы.

«Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, принимаются меры по установлению иных возможных участников преступной деятельности», – пояснили в СКР.

Сотрудники ведомства попросили амурчан, знавших о незаконной деятельности или пострадавших от нее, сообщить об этом следователям.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.09.21

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