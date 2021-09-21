Сотрудники амурского УМВД задержаны за взятки

Несколько сотрудников Приамурского управления МВД стали фигурантами уголовного дела о взятке. Сотрудники одного из подразделений вместе с руководителем задержаны, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Задержания проводили прямо в здании главка.

«Сегодня работали следователи и оперативные группы. Задержаны несколько сотрудников: руководителя одного из подразделений и его подчиненных», – рассказал источник.

Напомним, в Рязани начальник отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции регионального УМВД стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Его взяли под стражу на время расследования.

Благовещенск, Наталья Рязанова

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