В Рязани за взятку арестовали высокопоставленного полицейского

В Рязани начальника отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции регионального УМВД Юрия Чешковского обвиняют в коррупции. Суд отправил его под стражу.

Расследование ведет отдел по особо важным делам СУ СКР по Рязанской области, сообщает «МК в Рязани».

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения было рассмотрено и удовлетворено. Юрия Чешковского отправили в СИЗО на два месяца. При этом постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Детали дела не разглашаются. Известно, что полицейского обвиняют в получении взятки.

Рязань, Зоя Осколкова

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