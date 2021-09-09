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Четверг, 9 сентября 2021, 15:14 мск

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В Рязани за взятку арестовали высокопоставленного полицейского

В Рязани начальника отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции регионального УМВД Юрия Чешковского обвиняют в коррупции. Суд отправил его под стражу.

Расследование ведет отдел по особо важным делам СУ СКР по Рязанской области, сообщает «МК в Рязани».

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения было рассмотрено и удовлетворено. Юрия Чешковского отправили в СИЗО на два месяца. При этом постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Детали дела не разглашаются. Известно, что полицейского обвиняют в получении взятки.

Рязань, Зоя Осколкова

Рязань. Другие новости 09.09.21

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