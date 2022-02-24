Четверо детей отравились хлором в сауне Якутска

Четыре ребенка пожаловались на симптомы отравления после посещения сауны в Якутске. Двух ребят отвезли в больницу, рассказали в прокуратуре Якутии.

Инцидент случился 23 февраля. Предварительно, причиной плохого самочувствия стали пары хлора.

«Прокуратура организовала проверку по сообщению об ингаляционном отравлении парами хлора четырех детей при посещении одной из саун Якутска. Состояние детей удовлетворительное, двое для обследования и лечения госпитализированы в учреждение здравоохранения», – говорится в сообщении ведомства.

Прокурор якутской столицы выезжал на место происшествия. Теперь сотрудники ведомства оценят, как при оказании услуг выполнялись требования законодательства об обеспечении безопасности граждан, в том числе детей.

Как сообщал «Новый День», в январе в омскую больницу с подозрением на отправление парами хлора доставили девять детей. Прокуратура провела проверку спортивно-оздоровительного центра, который посетили все пострадавшие.

Якутск, Наталья Рязанова

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