В Омске девять детей отравились хлором

В омскую больницу с подозрением на отправление парами хлора госпитализировано девять детей, – сообщается на сайте региональной прокуратуры.



В сообщении говорится: «Организована проверка по информации медицинского учреждения о госпитализации в ночное время девяти несовершеннолетних с подозрением на отравление парами хлора после посещения 2 января текущего года одного из спортивно-оздоровительных центров».



Источник в экстренных службах уточнил, что днем ранее несколько семей отдыхали в спортивно-оздоровительном комплексе «Райская лагуна». Утром следующего дня детей госпитализировали с признаками отравления хлором, состояние троих оценивается как средней степени тяжести, – сообщает ТАСС.



Омск, Иван Бабурин

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