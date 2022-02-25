На Камчатке чиновница получила срок за загрызенного собаками ребенка

Суд на Камчатке приговорил чиновницу к сроку в колонии-поселении за халатность, которая привела к гибели восьмилетнего мальчика. Ребенка до смерти искусали бродячие собаки.

Нападение произошло 3-4 ноября 2020 года в районе морского порта Петропавловска-Камчатского. Стая собак набросилась на школьника и погрызла так, что мальчик умер на месте от потери крови. Следствие выяснило, что замначальника МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» с августа по ноябрь недобросовестно отнеслась к работе и не предприняла мер к отлову безнадзорных животных.

«В ходе следствия вину в инкриминируемом преступлении подсудимая не признала. Она признана виновной в халатности (ч.2 ст. 293 УК РФ). Приговором суда женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», – рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Ранее в челябинском Магнитогорске бродячий пес напал на четырехлетнего ребенка. СКР начал доследственную проверку.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»