Три человека оказались за обвалом в шахте под Ростовом-на-Дону

Горная порода обрушилась в шахте «Обуховская» в Красносулинском районе Ростовской области. По данным МЧС, за обвалом находятся три человека.

Сообщение о ЧП поступило в 08:35 по местному времени. Предварительно, обвал случился на глубине 550 метров от поверхности. Спасатели прибыли на место и сумели связаться с горняками, отрезанными от выхода из шахты.

«Трое работников живы – связь с ними установлена. На месте работают около 30 спасателей», – пояснили в ведомстве.

К спасательной операции привлекли пять единиц техники.

Напомним, два человека погибли при обрушении породы в закрытой шахте в Сусумане Магаданской области. Следователи возбудили уголовное дело и предположили, что погибшие пытались незаконно добыть драгметаллы.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»