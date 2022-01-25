Два черных копателя погибли в шахте в Магадане

Мужчины 40 и 27 лет погибли при обвале в закрытой шахте в Сусумане Магаданской области. Следователи считают, что погибшие пытались незаконно добыть драгметаллы.

Инцидент случился 24 января в одной из штолен шахты бывшего рудника «Светлый», в 18 км от Сусумана. Мужчины проникли в шахту, но порода обрушилась и завалила их. Оба погибли на месте.

«По одной из версий, они могли производить в штольне нелегальные работы по добыче драгоценного металла. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», – сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Тела погибших подняли на поверхность и отправили на экспертизу для установления точной причины смерти.

Напомним, 51 человек погиб, более 100 пострадали в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области в результате взрыва газово-метановой смеси. Владельцы и руководство шахты арестованы, ведется следствие.

Магадан, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»