СКР задержал астраханца за убийство школьницы

Следователи задержали жителя Астраханской области, который признался в убийстве 14-летней девочки. Мужчина сознался, что изнасиловал школьницу перед утоплением.

Напомним, 23 февраля рыбаки нашли на берегу Волги тело школьницы с признаками насильственной смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

«Подозреваемый задержан, им оказался местный житель 1976 года рождения, который занимался частным извозом. Подозреваемый признался в содеянном, в ближайшее время действия подозреваемого будут переквалифицированы на ч. 2 ст. 105 УК РФ», – пояснили в управлении СКР по региону.

Мужчина рассказал, что 22 февраля увидел школьницу около магазина. Он предложил подвезти ее, а потом и покатать, но вместо этого привез к Волге вблизи села Чаган. Там он изнасиловал девочку, связал ей руки и сбросил в воду.

Расследование продолжается, следователи проверяют все обстоятельства случившегося.

Чаган, Наталья Рязанова

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