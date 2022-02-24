На берегу Волги обнаружили труп 14-летней девочки

В Астраханской области обнаружили тело 14-летней девочки. У следствия есть причины полагать, что подростка убили. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в региональном управлении СКР, труп был обнаружен 23 февраля на берегу реки Волги в селе Чаган Камызякского района. Тело увидели рыбаки и обратились в правоохранительные органы.

Следственно-оперативная группа прибыла на место и обследовала обследовали дно реки с помощью специальной техники, в результате была найдены сумочка с личными вещами и мобильным телефоном девочки. На теле обнаружены следы насильственной смерти.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Расследование поручено первому отделу по расследованию особо важных дел.

Астрахань, Зоя Осколкова

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