В Башкирии собаки напали на женщину с ребенком

Стая бродячих собак напала на женщину с восьмилетней девочкой в Белорецке в Башкирии. Пострадавших искусали за ноги, рассказал глава Белорецкого района Андрей Иванюта.

Инцидент случился 27 февраля на улице Блюхера. Собаки покусали женщину и школьницу за ноги, порвали одежду.

«Очевидцы позвонили в службу спасения, приехала скорая помощь, участковый. Отогнали собак, которые вели себя агрессивно. По словам горожан, их было шесть», – пояснил Иванюта.

Медики в травмпункте осмотрели пострадавших и не нашли ран – спасла плотная зимняя одежда. На место нападения вызвали специализированную организацию для отлова собак.

Ранее в Челябинской области бродячий пес напал на четырехлетнего ребенка. собака напала, когда мимо проходила мать с ребенком из детского сада.

Белорецк, Наталья Рязанова

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