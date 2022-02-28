Школьница и ее мать погибли в ДТП под Артемом

Женщина и ребенок погибли при столкновении двух иномарок на трассе Артём – Находка – Порт Восточный. В их машину врезалась встречная легковушка, совершавшая обгон, рассказали в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Авария случилась на 55-м км автодороги. По предварительной информации, Toyota Prius двигалась в сторону Артема и пошла на обгон попутной машины. Водитель пересек двойную сплошную линию, выехал на встречку и врезался в Toyota Axio.

Во второй иномарке ехали женщина 1989 года рождения и ее восьмилетняя дочь. Обе погибли на месте. В Toyota Prius также ехал ребенок, 2016 года рождения, его доставили в больницу. Медики госпитализировали обоих водителей и оставшихся в живых пассажиров.

Как сообщал «Новый День», четыре человека погибли в результате ДТП в Кемеровской области. Водитель иномарки во время обгона столкнулся с фурой.

Владивосток, Наталья Рязанова

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