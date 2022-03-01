В Якутии три горняка пострадали при обвале породы в шахте

Три человека пострадали в результате обрушения породы в якутской шахте «Денисовская». Им оказана помощь, Следственный комитет начал проверку.

«Проводится процессуальная проверка по факту обрушения горной породы на шахте «Денисовская». Пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. Угрозы их жизни не имеется», – рассказали в управлении СКР по республике Саха (Якутия).

В ведомстве уточнили, что в районе шахты зарегистрировали подземный толчок незадолго до происшествия. Место обрушения уже осмотрели специалисты и следователи.

Ранее под Ростовом-на-Дону случилось обрушение породы в шахте, где находились рабочие. Они остались за завалами, но обошлось без травм.

Якутск, Наталья Рязанова

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