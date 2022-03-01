В Омске двое детей и четверо взрослых пострадали в ДТП с микроавтобусом

Шесть человек пострадали при столкновении грузовой «Газели» и микроавтобуса «Форд Транзит» в Омске. Среди пострадавших двое детей, рассказали в областной прокуратуре.

ДТП случилось вечером 28 февраля на ул. Донецкая. «Газель» выехала на встречную полосу, где врезалась в автобус с пассажирами. Пятеро пассажиров, включая двух несовершеннолетних, получили травмы. Два человека доставлены в больницу с тяжелыми повреждениями. Шестым пострадавшим стал водитель грузовика.

Всего в салоне автобуса находились 17 пассажиров. Остальным медицинская помощь не потребовалась.

«Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», – пояснили в ведомстве.

Напомним, три человека погибли, еще два пострадали при столкновении двух иномарок в Новосибирской области. Микроавтобус Nissan Vanette выехал на встречную полосу и врезался в Renault Logan, водитель и пассажиры которого умерли от травм.

Омск, Наталья Рязанова

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