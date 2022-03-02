В Воронеже первоклассник умер во время урока

В Воронеже восьмилетний мальчик скончался во время урока в школе. Возбуждено уголовное дело.

По данным регионального управления СКР, ребенок почувствовал себя плохо во время занятий. Прибывшие на место медики констатировали смерть школьника.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). При осмотре тела признаков насильственной смерти обнаружено не было.

«В настоящее время следователем СК продолжается осмотр места происшествия, в ходе которого изымаются предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела, допрашиваются родители погибшего, сотрудники учебного заведения, иные свидетели, выполняются неотложные следственные действия», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Воронеж, Зоя Осколкова

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