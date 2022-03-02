В колледже Рязани продавали дипломы будущим юристам

В Рязани задержали руководителя и преподавателя колледжа по подозрению в коммерческом подкупе. Фигуранты брали деньги со студентов и выдавали дипломы без обучения.

По данным следствия, в одном из коммерческих учреждений города в сфере образования по юридическому направлению организована за денежные средства сдача экзаменов, зачетов и дипломных работ без фактического обучения студентов. Правоохранители установили, что организацией преступной деятельности занимались супруги, работающие в колледже.

Кроме того, в схеме были задействованы родственники супругов из Рязанской, Московской области и города Москвы, которые также выступали посредниками. В результате руководитель и преподаватель образовательного учреждения получили от 18 граждан более 1 миллиона рублей.

Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 204 УК РФ (Передача коммерческого подкупа), ч. 2 ст. 204.1 УК РФ (Посредничество в коммерческом подкупе в крупном размере) и по ч.7 ст.204 УК РФ (Получение коммерческого подкупа, совершенное организованной группой).

Рязани, Зоя Осколкова

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