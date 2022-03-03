Сибирячка не смогла успокоить плачущего сына и проломила ему череп

Следственный комитет задержал 21-летнюю жительницу Красноярска за тяжелые побои новорожденному сыну. Ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По версии следствия, 28 февраля молодая мать разозлилась из-за долгого плача сына и ударила малыша по голове. Отец ребенка вызвал скорую, и медики определили закрытую черепно-мозговую травму.

«Состояние его здоровья оценивается как тяжелое. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии). Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу», – рассказали в управлении СКР по региону.

Следователи готовятся предъявить сибирячке обвинение.

Ранее житель Челябинской области во время ссоры с сожительницей попытался ударить ее ножом. Удар пришелся на малышку на руках у женщины.

Красноярск, Наталья Рязанова

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