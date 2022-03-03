На Сахалине трое мужчин и школьник насмерть угорели от дизеля

Трое мужчин и 11-летний мальчик погибли в частном доме в поселке Охотское на Сахалине. Следователи предполагают, что все четверо отравились угарным газом.
Тела погибших нашли утром 3 марта, на место выехали следователи и криминалисты. Они не нашли телесных повреждений у погибших.
«По предварительным данным, смерть сахалинцев могла наступить от отравления угарным газом дизель-генератора. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – пояснили в управлении Следственного комитета по Сахалинской области.
Прокуратура поставила расследование на контроль.
Напомним, мать и четверо детей погибли в Северском районе Кубани из-за отравления угарным газом.
Охотское, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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