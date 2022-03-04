В Белгородской области горе-грабители украли бижутерию и сувенирные деньги

Житель Старого Оскола сообщил в полицию об ограблении. Неизвестные похитили имущество из сейфов и травматический пистолет. Однако преступники получили не то, на что рассчитывали.

Трое мужчин сговорились ограбить знакомого одного из них. Злоумышленники предположили, что у местного жителя имеется крупная сумма наличными и золотые украшения. Тогда преступники вооружились битой и ночью подстерегли хозяина дома у гаража.

Они избили жертву и под угрозой расправы заставили открыть сейфы, из которых забрали банкноты и драгоценности. Кроме того, грабители взяли травматический пистолет, на ношение которого у мужчины было соответствующее разрешение.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили троих подозреваемых. Налетчики, когда лучше рассмотрели награбленное, выяснили, что они украли бижутерию и деньги, большая часть которых была сувенирами.

Белгород, Зоя Осколкова

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