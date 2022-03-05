В Москву из Владивостока летит «заминированный» самолет

Неизвестный сообщил о взрывном устройстве, заложенном на борту направляющего в Москву самолета. Борт вылетел из Владивостока.

Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Артемовского городского округа, инцидент произошел с рейсом SU1701 Владивосток – Москва. Речь идет о Boeing 777 компании «Аэрофлот», на борту которого находятся около 400 пассажиров, в том числе 40 детей.

Звонок о «минировании» поступил, когда самолет уже был в воздухе. Информацию передали командиру воздушного судна, который принял решение продолжать полет, пишут «Известия».

Лайнер осмотрят уже по прибытии в аэропорт Шереметьево. Согласно расписанию, рейс SU1701 должен приземлиться в столице в 10:55.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»