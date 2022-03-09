В Таганроге задержанный отобрал автомат у полицейского и сбежал

В Таганроге мужчина завладел автоматом «Кедр» и сбежал из отдела полиции. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
38-летнего мужчину задержали два дня назад за хулиганство. Отмечается, что он приехал из Санкт-Петербурга.
В отделе полиции задержанный ударил по голове сотрудника, забрал оружие и патроны и скрылся.
Правоохранители разыскивают преступника. На выездах из города досматривают автомобили.
Таганрог, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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