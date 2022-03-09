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Среда, 9 марта 2022, 19:07 мск

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Сбежавшего с автоматом из отдела полиции в Таганроге задержали

Правоохранители задержали мужчину, который сбежал с оружием из отдела полиции в Таганроге.

Как сообщает телеграм-канал «112», вооруженного преступника задержали на Мариупольском шоссе. Сопротивления сотрудникам он не оказывал. В ближайшее время его доставят в отдел.

Ранее сообщалось, что 38-летнего мужчину задержали два дня назад за хулиганство. Он приехал из Санкт-Петербурга. В отделе полиции задержанный ударил по голове сотрудника, забрал автомат «Кедр» и патроны и скрылся.

Таганрог, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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