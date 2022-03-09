В Пензе при разгерметизации резервуара для хранения битума погибли люди

В Пензе случилось ЧП на энергетическом предприятии: емкость с битумом разгерметизировалась и произошла утечка. На месте работают спасатели.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного в 08:40. На место было направлено 25 человек и шесть единиц техники. «К сожалению, имеются пострадавшие», – добавили в ведомстве.
По данным телеграм-канала «112», разгерметизация последовала за взрывом, причины которого не уточняются. В результате погибли три человека, еще шестеро получили травмы, двоих пострадавших госпитализировали.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Пенза, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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