В Пензе при разгерметизации резервуара для хранения битума погибли люди

В Пензе случилось ЧП на энергетическом предприятии: емкость с битумом разгерметизировалась и произошла утечка. На месте работают спасатели.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного в 08:40. На место было направлено 25 человек и шесть единиц техники. «К сожалению, имеются пострадавшие», – добавили в ведомстве.

По данным телеграм-канала «112», разгерметизация последовала за взрывом, причины которого не уточняются. В результате погибли три человека, еще шестеро получили травмы, двоих пострадавших госпитализировали.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Пенза, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»