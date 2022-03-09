Названа возможная причина ЧП с битумом в Пензе

Причиной разлива битума в Пензе могло стать нарушение технологических процессов при перекачке. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, разгерметизация произошла в момент перекачки битума из автоцистерн в емкости для хранения. «Нарушение техпроцессов при подогреве емкости могли привести к ее повреждению», – сказал собеседник агентства. Он уточнил, что никакого взрыва, как сообщалось раньше, не было.

Напомним, ЧП на энергетическом предприятии в Пензе произошло около девяти утра. По уточненной информации, погибли два человека, а не три. Дело в том, что спасатели обнаружили троих рабочих без признаков жизни, позже выяснилось, что один из них жив.

В настоящее время восемь пострадавших находятся в больницах. У семерых неопасные для жизни травмы, восьмой – в реанимации. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

В региональном управлении МЧС сообщили, что опасности для экологии и населения ЧП не несет. Пары битума не ядовиты, рядом с местом протечки нет водоемов. Последствия аварии ликвидируются.

Пенза, Зоя Осколкова

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