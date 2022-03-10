Чиновники приморского регистра судоходства попались на миллионных взятках

Девять сотрудников Дальневосточного филиала Федерального автономного учреждения «Российский морской регистр судоходства» полтора года за взятки «ускоряли» освидетельствование судов. Всего за незаконную деятельность они получили около 4,5 млн рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким эпизодам по ст. 290 УК РФ.

«Должностные лица, а также супруга одного из указанных лиц, с марта 2019 года по сентябрь 2020 года систематически получали организованной группой взятки в особо крупном размере на общую сумму не менее 4 480 000 рублей. Полученные деньги участники ОПГ распределили между собой, распорядились ими по своему усмотрению», – рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении СКР на транспорте.

Взамен чиновники якобы ускоряли освидетельствование судов, плавучих сооружений и механизмов и гарантировали положительный результат процедуры.

По итогам расследования уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

Ранее оперативники ФСБ задержали начальника государственной жилищной инспекции по Приморскому краю Евгения Баршая. Его взяли с поличным при получении взятки за ускорение изменения лицензии по управлению многоквартирным домом.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»