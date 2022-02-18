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Пятница, 18 февраля 2022, 14:10 мск

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В Приморье при получении взятки задержан глава краевой жилищной инспекции

Оперативники ФСБ задержали начальника государственной жилищной инспекции по Приморскому краю Евгения Баршая при получении взятки. Чиновника взяли с поличным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах региона.

Накануне пресс-служба правительства Приморского края сообщала, что сегодня Баршай уходит со своего поста, это его последний рабочий день в региональном правительстве. Служебный контракт с ним продлен не был.

По данным информированных источников, высокопоставленный чиновник получил мзду за ускорение изменения лицензии по управлению многоквартирным домом, передает «Восток-Медиа».

Владивосток, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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