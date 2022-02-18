В Приморье при получении взятки задержан глава краевой жилищной инспекции

Оперативники ФСБ задержали начальника государственной жилищной инспекции по Приморскому краю Евгения Баршая при получении взятки. Чиновника взяли с поличным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах региона.

Накануне пресс-служба правительства Приморского края сообщала, что сегодня Баршай уходит со своего поста, это его последний рабочий день в региональном правительстве. Служебный контракт с ним продлен не был.

По данным информированных источников, высокопоставленный чиновник получил мзду за ускорение изменения лицензии по управлению многоквартирным домом, передает «Восток-Медиа».

Владивосток, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»