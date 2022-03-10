В Подмосковье мужчина погиб из-за неосторожного обращения с пистолетом

В Подмосковье мужчина случайно выстрелил в себя и погиб от полученного ранения. Полиция проводит проверку.

Инцидент произошел накануне в Красногорске. Приятели отмечали день рождения одно из друзей. В какой-то момент гость достал травматический пистолет «Гроза» и стал его разбирать и собирать. Он также направлял оружие на себя и проводил другие манипуляции, сообщает «МК».

В результате произошел выстрел. Мужчина был смертельно ранен в голову.

Правоохранительные органы проводят проверку. По мнению следователей, версию самоубийства можно исключить, вероятнее всего речь идет о несчастном случае.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»