Турист погиб на горнолыжном курорте около Байкала

Один отдыхающий погиб, второй доставлен в больницу после инцидента на горнолыжном курорте в Байкальске Иркутской области. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку.

Инцидент случился 10 марта на горнолыжной трассе курорта «Гора Соболиная» на берегу Байкала. Один из туристов слишком разогнался на спуске и врезался в девушку.

«В результате 56-летний мужчина скончался на месте, 28-летняя пострадавшая доставлена в больницу с ушибами и травмой головы. Мужчина приехал в Байкальск вместе с группой отдыхающих из Братска», – пояснили в управлении СКР по региону.

Организовано проведение доследственной проверки, уже опрошены свидетели. Прокуратура области организовала собственную проверку с оценкой соблюдения норм техники безопасности.

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Байкальск, Наталья Рязанова

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