Ребенок и трое взрослых погибли в пожаре под Омском

Ребенок и трое взрослых стали жертвами пожара в рабочем поселке Тевриз Омской области. Предварительно, все они отравились дымом, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

11 марта в 7:30 по местному времени случилось возгорание в частном доме на две семьи. В пожаре погибли две женщины 53 и 75 лет, внук старшей женщины и их 56-летний сосед.

«Причиной пожара могла стать неисправность старой печи, смерть людей наступила от острого отравления продуктами горения в результате сильного задымления. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», – сообщили в СКР.

Прокуратура области взяла расследование на контроль.

Ранее ребенок погиб при пожаре в частном доме в Кемеровской области. Хозяйка дома успела вынести из горящего здания двух детей, а третий остался внутри.

Омск, Наталья Рязанова

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