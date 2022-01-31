Трехлетний мальчик погиб при пожаре под Кемерово

Ребенок погиб при пожаре в частном доме в поселке Каменный Кемеровской области. Хозяйка дома успела вынести из горящего здания двух детей, а третий остался внутри, установил Следственный комитет.

По данным МЧС, пожар случился около 17:15 часов 30 января. На место выехали пять единиц техники, но им понадобился час, чтобы полностью потушить пламя. При осмотре остова дома нашли тело ребенка.

«После тушения пожара обнаружено тело трехлетнего мальчика. С признаками отравления угарным газом госпитализированы 35-летняя женщина и ее двухлетняя дочь. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – пояснили в управлении СКР по региону.

Предварительно, ребенок отравился угарным газом. Для установления точной причины смерти назначена экспертиза. Ведется следствие, прокуратурой области организована проверка соблюдения прав и охраны здоровья несовершеннолетних.

Напомним, два ребенка и их бабушка погибли при пожаре в поселке Станционно-Ояшинский Новосибирской области. Прокуратура начала проверку, возбуждено уголовное дело.

Кемерово, Наталья Рязанова

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