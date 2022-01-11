Женщина с двумя внуками стала жертвой пожара под Новосибирском

Два ребенка и их бабушка погибли при пожаре в одноэтажном многоквартирном доме в поселке Станционно-Ояшинский Новосибирской области. Прокуратура начала проверку, возбуждено уголовное дело.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в доме на пятерых хозяев поступило в 10:28 по местному времени. Когда первая машина пожарных прибыла, горела одна из квартир и кровля, огонь распространился уже на 120 кв. м, частично обрушилась крыша.

«В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух детей и женщины. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», – рассказали в Следственном комитете.

Прокуратура во время проверки оценит деятельность органов местного самоуправления и ответственных лиц по профилактике пожарной безопасности, соблюдению прав ребенка.

Как сообщал «Новый День», бабушка с годовалым внуком погибли при пожаре в селе Новгородской области. Спасти их из горящего дома помешала рухнувшая крыша.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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