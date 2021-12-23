Бабушка с внуком стали жертвами пожара под Новгородом

Пенсионерка и годовалый малыш погибли при пожаре в селе Нива Новгородской области. Отец ребенка пытался спасти родных, но помешала рухнувшая крыша дома.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 20:03 часов 22 декабря. Когда пожарные прибыли на место, квартира в двухквартирном доме уже занялась огнем по самую крышу. Под обломками здания спасатели нашли тела двух человек.

По данным Следственного комитета, в квартире жили супруги с маленьким ребенком и бабушка с дедушкой. На момент возгорания пенсионеры с внуком были дома, а родители ребенка в соседней постройке. Отец ребенка успел вынести из горящего дома дедушку. А вернуться в дом не смог – рухнула крыша.

«Проводится доследственная проверка. Назначена пожарно-техническая экспертиза для установления источника и причины возгорания. Для установления причин смерти назначены судмедэкспертизы», – говорится в сообщении СКР.

Напомним, в Златоусте Челябинской области ребенок погиб в пожаре. Из квартиры без сознания вынесли трех человек, но спасти удалось лишь двух взрослых.

Нива, Наталья Рязанова

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