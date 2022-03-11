В Уфе ребенок попал в больницу из-за упавшей наледи

Кусок наледи сорвался с крыши многоквартирного дома и упал на голову пятилетнего мальчика в Уфе. Ребенка доставили в больницу, а случаем занялись следователи.

Происшествие случилось вечером 10 марта 2022 года на улице Кольцевая. По данным следствия, местная жительница вместе с ребенком проходила мимо дома, когда с крыши упал кусок наледи. Мальчика с травмой головы доставили в больницу.

«Проводится доследственная проверка по признакам оказания небезопасных услуг. Проведен осмотр места происшествия, планируется проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью», – рассказали в управлении Следственного комитета по Башкирии.

Как сообщал «Новый День», в поселке Богородское в Сергиево-Посадском городском округе упавшая с крыши наледь убила женщину. Пострадавшая скончалась от травм до прибытия скорой помощи.

Уфа, Наталья Рязанова

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