Упавшая с крыши наледь убила женщину в Подмосковье

В Подмосковье упавшая с крыши наледь убила женщину. Региональная прокуратура начала проверку по данному факту.

Инцидент произошел в поселке Богородское в Сергиево-Посадском городском округе. Глыба льда упала на голову женщина, пострадавшая скончалась от полученных травм до прибытия скорой помощи.

По данным источника ТАСС, наледь упала с крыши здания, в котором расположено предприятие «Мосфарм». Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с гибелью женщины после падения льда с крыши, говорится в сообщении ведомства. «В ходе проверки… будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства», – отметили в прокуратуре.

Москва, Наталья Петрова

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